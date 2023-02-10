Архитектор предупредил, от каких перепланировок квартиры лучше отказаться Архитектор Лагутин посоветовал отказаться от переноса мокрых зон в другую часть квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит отказаться от переноса мокрых зон из одной части квартиры в другую, посоветовал дизайнер, архитектор Константин Лагутин. В беседе с РИАМО он объяснил, что это может привести к техническим проблемам при последующем использовании ванной комнаты и туалета.

К примеру, люди хотят перенести санузел в другое место квартиры, и, помимо того, что неправильно новый санузел располагать над жилыми комнатами нижних этажей, еще «перетаскивание» длинной трубы слива, например, к стояку, может привести к техническим проблемам в процессе эксплуатации, — пояснил архитектор.

Он также отметил, что ни в коем случае нельзя сносить несущие стены, так как они отвечают за безопасность. Еще одна идея, от которой стоит отказаться, — расширение комнаты за счет балкона. Лагутин объяснил, что из-за такого объединения в квартире может стать очень холодно. Для сохранения тепла порой не помогает даже утепление балкона, по словам специалиста.

Архитектор рекомендует расширять пространство комнаты при помощи визуальных эффектов. Так, можно использовать игру цветов — три стены должны быть одного оттенка, а четвертая — другого. Установка фальшь-двери позволит создать ощущение того, что в квартире есть еще одно дополнительное пространство. Также архитектор порекомендовал обратить внимание на зеркала.

Зеркала — это потрясающее недорогое решение, которое можно обыграть, например, повесить раму с зеркалом, создавая эффект окна, — пояснил Лагутин.

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