В Крыму арестован директор крупнейшего в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков.
Об этом сообщила глава пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина. По её словам, Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца.
Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд, — передаёт её слова РИА Новости.
Алексагина рассказала, что в тот момент Зубков находился в Москве на совещании в Минэкономразвития. Сейчас к защите директора парка львов подключилась группа адвокатов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что директор сафари-парка Олег Зубков рассказал о необычных львятах, которые появились в «Тайгане». Первый раз от рыжей самки и белого самца в помёте родились разноцветные котята.