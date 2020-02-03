https://static.news.ru/photo/94cb448a-469e-11ea-bdae-fa163e074e61_660.jpg Олег Зубков Фото: Галина Ломакина/vk.com

В Крыму арестован директор крупнейшего в Европе парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Об этом сообщила глава пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина. По её словам, Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца.

Решение принято в связи с тем, что он 20 января не явился в суд, — передаёт её слова РИА Новости .

Алексагина рассказала, что в тот момент Зубков находился в Москве на совещании в Минэкономразвития. Сейчас к защите директора парка львов подключилась группа адвокатов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор сафари-парка Олег Зубков рассказал о необычных львятах, которые появились в «Тайгане». Первый раз от рыжей самки и белого самца в помёте родились разноцветные котята.