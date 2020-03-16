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Журналистка Тина Канделаки увидела знак в том, что премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил книгу о Петре Столыпине.

Мне внушает доверие мнение одного из историков, что аграрная реформа и переселение крестьян в Сибирь придали уже Советской России спасительный импульс во время Великой Отечественной войны. Надеюсь, что премьер-министру получится...