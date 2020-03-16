Ассоциация аптечных сетей не поддерживает законопроект о продаже лекарственных средств через Интернет. По мнению исполнительного директора ассоциации Нелли Игнатьевой, с симптомами болезни необходимо обращаться непосредственно к врачу.
Это очень опасно, категорически нельзя этого делать. С симптомами простудного заболевания во избежание распространения коронавируса незамедлительно следует обращаться к врачу, — цитирует ТАСС Игнатьеву.
По её мнению, «сглаживание» реальной ситуации снятием симптомов способствует распространению коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, заказ и доставку лекарств, отпускаемых без рецепта, планируется разрешить в России через Интернет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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