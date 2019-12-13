https://static.news.ru/photo/5922d712-1e36-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в европейской части России в ближайшие дни. Температура превысит на 5–8 градусов обычные для середины декабря показатели.

Синоптики говорят, что причиной таких отклонений являются атлантические циклоны, перемещающиеся вдоль арктического побережья.

Жители Ненецкого автономного округа и Республики Коми сильнее всего ощутят аномалию. Температура там будет в районе 10–15 градусов ниже нуля вместо 30-градусных морозов.

В Москве в воскресенье, 15 декабря, синоптики ожидают потепление до трёх градусов тепла.

Как ранее писал NEWS.ru, неблагоприятные погодные условия ждут жителей и гостей столицы в ночь на 14 декабря.