Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в европейской части России в ближайшие дни. Температура превысит на 5–8 градусов обычные для середины декабря показатели.
Синоптики говорят, что причиной таких отклонений являются атлантические циклоны, перемещающиеся вдоль арктического побережья.
Жители Ненецкого автономного округа и Республики Коми сильнее всего ощутят аномалию. Температура там будет в районе 10–15 градусов ниже нуля вместо 30-градусных морозов.
В Москве в воскресенье, 15 декабря, синоптики ожидают потепление до трёх градусов тепла.
Как ранее писал NEWS.ru, неблагоприятные погодные условия ждут жителей и гостей столицы в ночь на 14 декабря.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен