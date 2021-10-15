Аналитики заподозрили школьников в DDoS-атаках на учебные сервисы

Аналитики StormWall выявили всплеск DDoS-атак на онлайн-сервисы школ в сентябре. Они могут быть спровоцированы учащимися, рассказали специалисты «Газете.Ru».

DDoS-атаки на онлайн-ресурсы школ и университетов могут быть организованы учащимися, которые стремятся вывести из строя информационные системы и избежать выполнения домашних заданий, — заявили в StormWall.

По данным компании, случаев стало на 118% больше, чем в сентябре 2020-го, хотя тогда тоже был шквал атак. Большинство попыток вмешательства в систему были не очень мощными: 10-20 Гбит/с. Для них использовались дешевые доступные инструменты.

Ранее DDoS-атакам подверглась система дистанционного электронного голосования и другие связанные ресурсы, в том числе сайт ЦИК. Все были успешно отражены, сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Также во время выборов была совершена кибератака на сайт «Новой газеты», из-за чего он перестал открываться. Об этом заявило само издание в Telegram-канале.