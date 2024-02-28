Аналитик развеял миф о вреде использования телефона во время подзарядки Аналитик Юшков: использование телефона во время подзарядки не испортит гаджет

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Убеждение, что использование телефона во время подзарядки может привести к поломке гаджета, является не более чем мифом, заявил аналитик Владимир Ульянов. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что во время зарядки можно брать смартфон, это никак не отразится на работе устройства.

Гаджеты бытового, скажем так, предназначения облегчают нам жизнь и нужны для решения каких-то наших постоянных задач. Поэтому, если во время заряда нам понадобился телефон, можно его брать и пользоваться. <...> Не надо думать, что из-за использования во время зарядки смартфон может испортиться, — пояснил эксперт.

По словам Ульянова, следует отдавать приоритет собственному удобству. При этом использование подключенного к питанию телефона может испортить зарядный кабель. Тот будет пережиматься и перетираться, из-за чего может прекратить работать. Аналитик уточнил, что в этом нет ничего страшного, просто нужно быть готовым, что придется чаще покупать новые кабели.

Ульянов ранее рассказал, что, если телефон начинает «подтормаживать», можно попробовать его перезагрузить. По словам аналитика, иногда в оперативной памяти накапливается лишняя информация, которую не удается удалить стандартными методами. В таких случаях полезна перезагрузка смартфона.