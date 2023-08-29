Аналитик предрек повышение цен на бензин в России Экономист Разуваев: цены на бензин в России вырастут до 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин в России могут вырасти в ближайшее время, заявил NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, основной причиной является ускорение инфляции, которое прогнозируется в сентябре.

Цены на бензин могут возрасти в ближайшее время, это связано с ускорением инфляции в сентябре. Такая статистика прослеживается последние 30 лет. <...> Приблизительно цены вырастут на 5–10%, — рассказал Разуваев.

Рост цен на бензин экономист назвал «не таким плохим индикатором». По его словам, это означает, что экономика страны начала потреблять больше, а значит — расти.

Я бы не стал драматизировать, у нас самый дешевый бензин в Европе, намного дешевле, чем в Белоруссии даже, — заключил эксперт.

Ранее коммерческий директор сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев заявил, что Россия может столкнуться с дефицитом бензина. По его словам, причиной этому является разрыв цен на внутреннем и внешнем рынках. Он призвал правительство РФ принять экстренные меры. В противном случае независимые автозаправочные станции обанкротятся, считает эксперт.

После этого дефицит возникнет на АЗС вертикально интегрированных нефтекомпаний, добавил он. У них точно так же не хватит топлива, чтобы покрыть спрос населения.