Аналитик описал последствия блокировки смартфонов россиян Аналитик Муртазин: блокировка смартфонов россиян привела бы к конфликту мирового масштаба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка смартфонов для жителей России способна привести к конфликту мирового масштаба, заявил в беседе с «Радио 1» аналитик Эльдар Муртазин, комментируя новость об отключении электроники ряда китайских компаний для россиян. Эксперт подчеркнул, что заблокировать телефон — все равно что украсть его. Если на такие действия решится частная компания, это создаст опасный прецедент, отметил он.

Телефоны в кирпичи не превратятся. Это социальная и необходимая для человека вещь. При этом если физически отключить ваш телефон, который уже куплен и работает, это может привести к опасному прецеденту. Заблокировать телефон — то же самое, что и украсть его, поэтому все компании не могут допустить конфликта мирового масштаба, — сообщил Муртазин.

Аналитик уверен, что новость об отключении китайских смартфонов выдумана ради пиара и является фейком. Он рассказал, что представители многих зарубежных компаний подтвердили ему, что ни одна из них не блокирует устройства россиян и не собирается этого делать. Эксперт добавил, что обнаружить пользователей, у которых действительно отключились телефоны, так и не удалось.

Обнаружить тех пользователей, у которых отрубили телефон не удалось, это означает, что их не существует. Информация о блокировке телефонов на фоне ограничений для россиян — фейк, — подытожил Муртазин.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских версий смартфонов Realme 10 Pro+ обнаружили, что на экране их устройств начали появляться предупреждения с информацией об ограничении для них функций связи в России. Помимо того, их телефоны якобы перестали принимать и совершать звонки, передает АБН.

IT-специалист Виталий Вехов ранее рассказал, что любой смартфон может превратиться в «кирпич» из-за специального дистанционно управляемого кода, который позволяет заблокировать все его программное обеспечение и всю его работу в принципе. По его словам, телефоны обладают недекларируемыми техническими возможностями, которые также позволяют прослушать все, что говорится рядом с ним или активировать на нем камеру. Эксперт пояснил, что это не зависит от производителя — требования о предоставлении таких возможностей предоставляет международная полиция с целью использовать технику для борьбы с преступностью.