Аналитик оценил возможности использовать дипфейки для мошенничества Аналитик Ульянов: мошенники не смогут использовать дипфейки

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Мошенники не смогут одновременно использовать дипфейки и подмену телефонного номера из-за сложности реализации подобной схемы, считает руководитель аналитического центра компании, специализирующейся на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности, Владимир Ульянов. В разговоре с «360» эксперт пояснил, что использовать сторонний номер сейчас проблематично — все крупные операторы подключены к системе, которая предупреждает пользователей.

Если говорить про практическое использование, то тут очень сложно будет реализовать схему. <...> Сейчас все крупные операторы связи подключены к системе, которая предупреждает такие вещи, и поэтому подменять номер проблематично. Это не исключено вовсе, но в целом количество атак, которые связаны с подменой номеров, существенно снизилось, — пояснил аналитик.

По словам эксперта, схема не получит широкого распространения. Она требует большого количества усилий: злоумышленнику нужно не только записать образец голоса, но и связаться с этим человеком, а также найти, кому из его близких можно позвонить. Аналитик подчеркнул, что такие манипуляции потребуют затрат.

Чтобы защититься от подобных случаев, Ульянов рекомендует сначала убедиться, что звонок действительно поступил от близкого человека. Нужно связаться с ним, позвонив самостоятельно или написав в мессенджер.

Эксперт по кибербезопасности Евгений Баклушин ранее посоветовал внимательно прислушиваться к смене тона, громкости, несогласованности предложений и другим возможным техническим дефектам, чтобы отличить голосовой дипфейк. По его словам, лучше вести телефонные разговоры и слушать голосовые сообщения внимательно, а не «на бегу».