Эксперт по кибербезопасности рассказал, как распознать голосовой дипфейк Эксперт по кибербезопасности Баклушин: голосовой дипфейк можно отличить по смене тона

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Чтобы отличить голосовой дипфейк, который используют мошенники, следует внимательно прислушаться к смене тона, громкости, несогласованности предложений и другим возможным техническим дефектам, посоветовал эксперт по кибербезопасности Евгений Баклушин. В беседе с «360» он уточнил, что лучше вести телефонные разговоры и слушать голосовые сообщения внимательно, а не «на бегу».

Некачественный голосовой дипфейк может распознать любой пользователь при должном внимании, правда нередко мы ведем телефонные переговоры или слушаем голосовые записи в соцсетях «на бегу», но если вас ничто не отвлекает, и вы вслушиваетесь в то, что вам говорят, то узнать подделку можно, — пояснил эксперт.

По его словам, злоумышленники навряд ли станут придумывать новые сценарии для голосовых дипфейков. При этом он предупредил, что эта технология позволяет мошенникам легче достигать желаемого. Баклушин отметил, что дипфейки позволяют проще ввести потенциальную жертву в заблуждение. В группе риска находятся высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры крупных компаний, считает эксперт. По его словам, мошенники успевают обзвонить за день несколько тысяч абонентов и не станут использовать дипфейки для каждого случая.

Баклушин подчеркнул, что для борьбы со всеми видами телефонного мошенничества необходимо законодательное урегулирование, в том числе предоставление полномочий правоохранителям и права абонентов на защиту. Он призвал жертв злоумышленников делиться своими историями и их последствиями, чтобы таких случаев стало меньше.

IT-эксперт Александр Жижанков ранее заявил, что мошенники могут использовать видео и фото, чтобы получить доступ к чужим счетам посредством улыбки. По его словам, существующие технологии на данный момент недостаточно точны.