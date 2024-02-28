Американский боксер захотел стать гражданином России Американский боксер Севейдж попросил гражданство РФ после боя против Кудряшова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский боксер Деандре Севейдж изъявил желание стать гражданином РФ после боя с россиянином Дмитрием Кудряшовым, заявил ТАСС депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев. Спортсмену пообещали оказать всю необходимую помощь в оформлении.

Севейдж в устной форме сообщил о своем намерении получить российский паспорт, подчеркнул Румянцев. Бой с Кудряшовым пройдет 2 марта в Губкине Белгородской области. На счету 33-летнего американца за профессиональную карьеру четыре победы (все нокаутом) и ни одного поражения.

Кудряшов имеет в своем послужном списке 26 побед (25 нокаутом) и шесть поражений. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, что решила получить российское гражданство. Исполнительница родилась на Украине и долгое время жила в США, но теперь они с дочерью намерены остаться в России. Для получения документа им пришлось сдавать экзамен по русскому языку вместе с представителями Ближнего Зарубежья. По словам Успенской, у экзаменаторов не возникло к ней вопросов, однако ее дочь, проживавшую в Соединенных Штатах с рождения, решили опросить дополнительно. В результате певица дала понять им о необходимости поступать «поаккуратнее».