Проход брига «Россия» стал кульминацией «Алых парусов»: фото с торжества

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник «Алые паруса». Около 70 тысяч выпускников из почти 40 российских регионов и 16 зарубежных стран смогли увидеть шоу. В 2024 году «Алые паруса» посвятили Году семьи, поэтому площадка была оформлена с отсылкой к образу семейного древа.

Праздник начался после того, как губернатор Северной столицы Александр Беглов произнес речь и по традиции ударил в корабельный колокол.

Сегодня город и вся Россия приветствуют вас на пороге взрослой жизни. Вам продолжать дело — строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины. Все мы единая и дружная семья, все мы вместе — сильные и непобедимые. Дерзайте, мечтайте, побеждайте! Побеждайте вместе с Россией! Успеха вам всем и попутного ветра. В добрый путь! — сказал Беглов.

Ведущими концерта стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Свои номера для зрителей исполнили Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера выступил рэпер Мот.

После полуночи наступила кульминация праздника — под залпы салюта и крики людей, заполонивших набережные, по Неве прошел белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. Судно миновало створы Троицкого и Дворцового мостов, совершило разворот и двинулось в обратном направлении. Кроме того, в алые тона окрасились и высотные доминанты города: телебашня и небоскреб Лахта-центра.

Фото с праздника «Алые паруса» — в галерее NEWS.ru.