В Петербурге торжественно завершились «Алые паруса» «Алые паруса» в Петербурге завершились проходом брига «Россия» и салютом

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Ежегодный праздник выпускников школ «Алые паруса» завершился в Санкт-Петербурге проходом по Неве брига «Россия» и салютом, сообщил корреспондент РИА Новости. Шествие корабля с символичными парусами сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

Бриг проплыл вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов. Перед этим для выпускников прошел праздничный концерт, на котором выступили такие артисты, как IOWA, ST, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хэдлайнером вечера стал певец Мот (Матвей Мельников).

Всего «Алые паруса» посетили около 70 тысяч школьников и их сопровождающих, отметили журналисты. Посмотреть на знаменательный праздник приехали желающие из порядка 40 субъектов страны, уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что ведущими «Алых парусов» в 2024 году станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Концерт начался с приветственной речи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и его удара в рынду. Главная тема юбилейного, 20-го выпускного в этом году — семья.

До этого стало известно, что в петербургском Ледовом дворце 17 и 18 июля пройдет музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В первый день мероприятия зрителей ждет выступление популярных артистов, а во второй — лирический мюзикл «О музыке и о любви».