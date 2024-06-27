Музыкальный фестиваль «Белые ночи» пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба РМГ

В петербургском Ледовом дворце 17 и 18 июля пройдет музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В первый день мероприятия зрителей ждет выступление популярных артистов, а во второй — лирический мюзикл «О музыке и о любви». Как отметила ведущая фестиваля актриса и певица Елена Север, артистов всегда очень тепло встречают в этом городе.

Зритель Cеверной столицы — наш любимый зритель. Пожалуй, больше нигде так тепло не встречают артистов, которых собирает наш фестиваль, — поделилась она.

Гости мероприятия 17 июля смогут посмотреть выступления артистов в рамках концертной программы «Звезды хайпа». На сцену поднимутся Ханна, Artik&Asti, Натан, Gayazovs&brothers, RASA, Amirchik, Ольга Серябкина, Олег Майами, Мот, Wallem, Леша Свик, Mary Gu, Алексей Воробьев, Akmal, Юля Гаврилина, Юрий Киселев, Вита Чиковани, Марко Радинович, Мари Краймбрери и другие.

18 июля пройдет мюзикл, где каждый номер представляет собой театрализованное шоу. В нем примут участие Николай Басков, Митя Фомин, Стас Пьеха, Mia Boyka, Алсу, Наталья Подольская, Artik&Asti, «Земляне», Юрий и Владимир Киселевы, Любовь Успенская, Filatov & Karas, Иван Чуйков и Агата Муцениеце, RASA, «Санкт-Петербург», Денис Клявер и другие артисты.

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