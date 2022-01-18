Альтштейн спрогнозировал развитие «омикрона» в РФ по сценарию Южной Африки

Распространение «омикрона» в России произойдёт по сценарию Южной Африки, где сначала был зафиксирован рост заболеваемости, затем число новых случаев оставалось на определённом уровне, после чего пандемия пошла на спад, считает вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Специалист убеждён, что рост новых случаев заражения «омикроном» в России остановится в феврале, а затем кривая заболеваемости пойдёт вниз.

В ближайшие пару недель будет прирост заболеваний. Но потом, я думаю, рост прекратится, это будет в начале февраля где-то, и кривая пойдёт вниз. Может быть, если люди будут вакцинироваться, то тогда можно будет поверить в окончание пандемии, — заявил вирусолог в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, есть вероятность, что «омикрон» станет последним штаммом коронавирусной инфекции. Общие данные по динамике распространения этого заболевания показывают, что рост новых случаев прекращается на определённом этапе, как это было в Европе и Южной Африке.

Сейчас в Европе заболеваемость очень высокая, но она остановилась. Что касается Южной Африки, где всё это началось, — там шло развитие заболевания, потом остановка, и позже — достаточно быстрое окончание. Надеюсь, что у нас пойдёт по такому сценарию, — сказал специалист.

Он назвал крайне важной вакцинацию от коронавируса. Альтштейн подчеркнул, что это ускорит процесс окончания пандемии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 67 регионах, большая часть заболевания приходится на «дельта»-штамм. Кроме того, 1682 случая заражения приходится на «омикрон»-штамм, его выявили в 42 субъектах. Наиболее активно он распространяется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.