Альшанский написал перед смертью SMS, которое не успел отправить

https://static.news.ru/photo/6779b480-67bd-11eb-893d-96000091f725_660.jpg Виталий Альшанский Фото: vitaliy_and_vitaliy /instagram.com

Актёр и режиссёр Виталий Альшанский перед смертью написал своей крёстной сообщение в телефоне, но так и не успел его отправить. У него, предположительно, произошёл инфаркт.

Пока предполагают инфаркт. Это было мгновенно, потому что он ещё мне SMS успел написать, но не отправил. Потом мне её почитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова написал. Как прощался со мной, — рассказала телеканалу «360» его крёстная Элеонора Шашкова.

Она уточнила, что телефон Альшанского находился на кухне, а сам он был обнаружен в комнате, лежащим на диване на боку лицом к стене. Шашкова также рассказала, что проблем с алкоголем и наркотиками у артиста не было. Зато были в последнее время проблемы с работой, но близкие его поддерживали.

Как писал NEWS.ru, Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. По информации Пятого канала, тело Альшанского нашли в его квартире после полуночи. Причины смерти ещё уточняются. По данным Telegram-канала Mash, актёра нашли на диване без сознания, дверь квартиры была заперта изнутри. По словам его знакомой, у Альшанского были проблемы с давлением, однако накануне он чувствовал себя хорошо.

Альшанский — выпускник режиссёрского курса Щукинского училища. На его счету более сотни работ в кино и сериалах — «Кухня», «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветёт папоротник», «Майор Гром», «Полицейский с Рублёвки», «Бригада». Он также выступил в качестве режиссёра нескольких эпизодов сериала «Молодёжка».