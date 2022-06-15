Аллергикам дали эффективные советы по защите от тополиного пуха Иммунолог Болибок посоветовал аллергикам носить маски и солнцезащитные очки

Фото: АГН «Москва»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru дал эффективные советы аллергикам по защите от цветения тополя. Врач подчеркнул, что аллергия у человека возникает только при контакте с аллергеном. В первую очередь нужно защитить дыхательные пути и глаза от попадания тополиного пуха.

Дома, соответственно, затянуть москитной сеткой или марлей окна, чтобы не попадали внутрь пыль, пыльца и пух. То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут, — сказал Болибок.

При перемещении по улице врач посоветовал надевать медицинскую маску и солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала в нос, глаза и рот. Это самое дешевое, безопасное и эффективное средство защиты, отметил Болибок.

Опыт весны 2020 года и весны прошлого года показал, что жесткий масочный режим для защиты от коронавируса очень эффективно помогал от респираторных аллергозов. Пыльца — крупная частица по сравнению с вирусом, и она на любой тканевой маске многоразовой застревает и не попадает в дыхательные пути, — подчеркнул специалист.

По его словам, если проявляются симптомы аллергии, необходимо обратиться к врачу, который подберет лечение. Также Болибок посоветовал пройти аллергологическое обследование и узнать, какой аллерген раздражает. Специалист отметил, что это можно сделать в любое время и не обязательно ждать, когда закончится сезон аллергии.

Ранее Болибок рассказал, что участившиеся случаи насморка и кашля, на которые жалуются жители Центральной России, могут быть симптомами аллергии на пыльцу. Он отметил, что в стране немного сдвинулись сроки «прихода весны».