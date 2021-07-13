Александр Мясников: «Ни одна эпидемия не лечится на больничных койках»

В Минздраве РФ готовят новые рекомендации по лечению COVID-19. Они станут уже 12-ми по счёту. Главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов, в частности, пояснял, что они направлены на более раннее упреждение неблагоприятного течения болезни. Известный врач и официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Александр Мясников объяснил NEWS.ru, чем помогут новые правила в борьбе с COVID-19 и какими он хотел бы их видеть.

— Как вы расцениваете новость о том, что в последнюю версию методических рекомендаций Минздрава войдут новые подходы к лечению коронавируса?

— Ну, во-первых, то, о чём мы говорим, — это не столько новость, сколько абсолютно нормальная работа. Это в порядке вещей, когда главная медицинская организация выпускает новые рекомендации по лечению болезни, особенно такой болезни, как коронавирус: малоизученной и коварной. За рубежом профессиональные медицинские организации выпускают подобные рекомендации, или гайдлайны, тоже с повышенной частотой. Мы, в конце концов, каждый день сталкиваемся с чем-то новым. Поэтому новые рекомендации — это хорошо, мы этого ждём.

Александр Мясников Владимир Песня/РИА Новости

Единственное, что если мы посмотрим на предыдущий гайдлайн от Минздрава, то он довольно сильно, если не сказать кардинально, отличается от того, что пишут наши западные коллеги.

— Чем отличается?

— Присутствием таких препаратов, как гидрохлорклокин, мифлохин, которые давно сошли со сцены. Поэтому я бы хотел надеяться, что новые гайдлайны будут совпадать с теми, которые присутствуют в подобных международных медицинских журналах. Надеюсь, что мы будем идти в ногу с миром. Всё-таки коронавирус — это достаточно распространённая болезнь. Да, есть несколько разновидностей штаммов, но американцы болеют как испанцы, испанцы — как французы, французы — как китайцы, а мы — как они, и так далее. Это если не говорить о концентрации рецепторов определённых ферментов — этот показатель у мужчин и женщин, детей и взрослых отличается, как и у некоторых национальных групп. Однако это не существенно.

— Получается, что одну болезнь лечат слишком по-разному?

— Не может быть такое, что в Америке лечат по одним гайдлайнам, а в России — по другим. Это значит, что кто-то ошибается: либо те, либо эти, либо все вместе. Поэтому я призываю к унифицированности.

— У вас есть ещё какие-то пожелания к инструкциям?

— Нужно, чтобы было чёткое объяснение, что и почему в них есть. Когда я вижу американские или европейские гайдлайны, там всё приводится на достаточно большом статистическом материале. Всё доказано, продемонстрировано. Сначала доказательства, потом обсуждения, потом рекомендации. Хотел бы, чтобы и у нас я понимал, на чём основываются те или иные рекомендации, чтобы это не были просто решения какого-то одного, пусть и самого компетентного доктора.

— Из ваших слов выходит, что наши гайдлайны не аргументированы статистикой. Так ли это и почему так?

— Не могу утверждать, аргументированы они или нет. Я просто знаком с тем, как это делают за границей. Как именно у нас, я не в курсе, но давайте допустим, что так же. Но я точно знаю, что на протяжении многих лет наши инструкции не совпадают с зарубежными, причём ни с какими. Американские, японские и, скажем, индийские совпадают слово в слово, наши — отличаются. Правда, в начале ковидных времён всё более-менее совпадало, никто не знал, как надо толком лечить, и лепили в одну кучу.

— В Минздраве заявили, что «некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара». О каких препаратах идёт речь?

— Сегодня мы понимаем, что определённую степень пневмонии мы можем лечить на дому. Если у человека она не очень сильная, то мы можем определённые аппараты из арсенала лечения вирусных пневмоний перенести в то место, где больной, в том числе домой. Препараты — это антикоагулянты и стероидные гормоны.

— Как я понимаю, этот подход, ориентированный на домашнее лечение болезни, нужен ещё и для разгрузки больниц и скорых?

— Конечно — так надо было поступать с самого начала. Ни одна эпидемия не лечится на больничных койках. Так всегда было.