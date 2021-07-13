Александр Мясников: «Ни одна эпидемия не лечится на больничных койках»

В Минздраве РФ готовят новые рекомендации по лечению COVID-19. Они станут уже 12-ми по счёту. Главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов, в частности, пояснял, что они направлены на более раннее упреждение неблагоприятного течения болезни. Известный врач и официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Александр Мясников объяснил NEWS.ru, чем помогут новые правила в борьбе с COVID-19 и какими он хотел бы их видеть.
— Как вы расцениваете новость о том, что в последнюю версию методических рекомендаций Минздрава войдут новые подходы к лечению коронавируса?
— Ну, во-первых, то, о чём мы говорим, — это не столько новость, сколько абсолютно нормальная работа. Это в порядке вещей, когда главная медицинская организация выпускает новые рекомендации по лечению болезни, особенно такой болезни, как коронавирус: малоизученной и коварной. За рубежом профессиональные медицинские организации выпускают подобные рекомендации, или гайдлайны, тоже с повышенной частотой. Мы, в конце концов, каждый день сталкиваемся с чем-то новым. Поэтому новые рекомендации — это хорошо, мы этого ждём.
Единственное, что если мы посмотрим на предыдущий гайдлайн от Минздрава, то он довольно сильно, если не сказать кардинально, отличается от того, что пишут наши западные коллеги.
— Чем отличается?
— Присутствием таких препаратов, как гидрохлорклокин, мифлохин, которые давно сошли со сцены. Поэтому я бы хотел надеяться, что новые гайдлайны будут совпадать с теми, которые присутствуют в подобных международных медицинских журналах. Надеюсь, что мы будем идти в ногу с миром. Всё-таки коронавирус — это достаточно распространённая болезнь. Да, есть несколько разновидностей штаммов, но американцы болеют как испанцы, испанцы — как французы, французы — как китайцы, а мы — как они, и так далее. Это если не говорить о концентрации рецепторов определённых ферментов — этот показатель у мужчин и женщин, детей и взрослых отличается, как и у некоторых национальных групп. Однако это не существенно.
— Получается, что одну болезнь лечат слишком по-разному?
— Не может быть такое, что в Америке лечат по одним гайдлайнам, а в России — по другим. Это значит, что кто-то ошибается: либо те, либо эти, либо все вместе. Поэтому я призываю к унифицированности.
— У вас есть ещё какие-то пожелания к инструкциям?
— Нужно, чтобы было чёткое объяснение, что и почему в них есть. Когда я вижу американские или европейские гайдлайны, там всё приводится на достаточно большом статистическом материале. Всё доказано, продемонстрировано. Сначала доказательства, потом обсуждения, потом рекомендации. Хотел бы, чтобы и у нас я понимал, на чём основываются те или иные рекомендации, чтобы это не были просто решения какого-то одного, пусть и самого компетентного доктора.
— Из ваших слов выходит, что наши гайдлайны не аргументированы статистикой. Так ли это и почему так?
— Не могу утверждать, аргументированы они или нет. Я просто знаком с тем, как это делают за границей. Как именно у нас, я не в курсе, но давайте допустим, что так же. Но я точно знаю, что на протяжении многих лет наши инструкции не совпадают с зарубежными, причём ни с какими. Американские, японские и, скажем, индийские совпадают слово в слово, наши — отличаются. Правда, в начале ковидных времён всё более-менее совпадало, никто не знал, как надо толком лечить, и лепили в одну кучу.
— В Минздраве заявили, что «некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара». О каких препаратах идёт речь?
— Сегодня мы понимаем, что определённую степень пневмонии мы можем лечить на дому. Если у человека она не очень сильная, то мы можем определённые аппараты из арсенала лечения вирусных пневмоний перенести в то место, где больной, в том числе домой. Препараты — это антикоагулянты и стероидные гормоны.
— Как я понимаю, этот подход, ориентированный на домашнее лечение болезни, нужен ещё и для разгрузки больниц и скорых?
— Конечно — так надо было поступать с самого начала. Ни одна эпидемия не лечится на больничных койках. Так всегда было.