Александр Дементьев стал шеф-редактором сайта «Ведомостей»

https://static.news.ru/photo/0dea0ce2-bf8b-11ea-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Александр Дементьев, который в прошлом возглавлял онлайн-редакцию РБК, стал шеф-редактором сайта «Ведомостей». Об этом сообщила редактор отдела медиа Ксения Болецкая.

Шеф-редактором сайта «Ведомостей» стал Александр Дементьев. Раньше был IT-корреспондентом РБК, потом возглавил онлайн-редакцию РБК, а последние несколько лет работал в Rambler, — написала она в своём Telegram-канале.

В марте 2020 года владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и президенту издательского дома «Наша версия» Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба».

После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты. На первой встрече с сотрудниками редакции Шмаров заявил, что не знаком с «Догмой» — неформальным сводом правил для журналистов «Ведомостей», что также не прибавило ему популярности.

В мае было объявлено, что новым владельцем издания станет Иван Ерёмин, которому принадлежит новостной сайт «ФедералПресс».

Как ранее писал NEWS.ru, Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела журналистских коллективов и собственников СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт в издании «Ведомости».