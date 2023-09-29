Актер из «Кин-дза-дза!» экстренно госпитализирован в Москве Mash: актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, у него дисциркуляторная энцефалопатия — прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга.

По данным канала, 82-летний артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за здоровье заслуженного артиста РФ. Отмечается, что у него имеются ряд хронических заболеваний.

При этом Telegram-канал SHOT пишет, что Голубенко еще предстоит хирургическое вмешательство на икроножной мышце. Врачи оперировали сосуды на одной ноге, а во время реабилитации произошло воспаление в другой конечности. В итоге операция, которая была запланирована на 7 октября, будет проведена в ближайшее время.

Артист знаком зрителю ролями в таких картинах, как «Кин-дза-дза!», «Мастер и Маргарита», «Гардемарины, вперед!» и «Трудно быть Богом».

Супруга Голубенко подтвердила NEWS.ru, что артист госпитализирован с многоочаговым поражением головного мозга. По ее словам, в настоящее время артист находится в реанимационном отделении, где врачи обследуют его сосуды. Кроме того, у него возникли проблемы с ногами. 82-летнему Голубенко стало плохо ночью, в тот момент он находился в пансионате. Он проходит лечение в том же учреждении, в котором ему ранее делали операцию.