Жена Валентина Голубенко раскрыла состояние актера после госпитализации Жена Голубенко рассказала о тяжелом состоянии актера после госпитализации

Фото: kino-teatr.ru

Валентин Голубенко

Актер Валентин Голубенко был госпитализирован с многоочаговым поражением головного мозга, рассказала NEWS.ru его супруга. По ее словам, в настоящее время артист находится в реанимационном отделении, где врачи обследуют его сосуды. Кроме того, у него возникли проблемы с ногами.

Валентин Алексеевич действительно сейчас в больнице, его экстренно госпитализировали, у него многоочаговое поражение головного мозга. Сейчас он в реанимации, — рассказала жена актера.

Уточняется, что 82-летнему Голубенко стало плохо ночью, в тот момент он находился в пансионате. Он проходит лечение в том же учреждении, в котором ему ранее делали операцию. По мнению медицинских специалистов, у артиста могло возникнуть обострение.

У него также проблемы с ногами, сосудистые заболевания. Врачи сейчас обследуют, — подытожила его супруга.

О госпитализации Голубенко ранее сообщал Telegram-канал SHOT. По его данным, актеру предстоит операция на икроножной мышце из-за ее воспаления. Изношенным сосудам понадобилось срочное укрепление, утверждают источники канала.

Ранее также сообщалось о госпитализации пианиста Игоря Бриля. Утверждалось, что его якобы спасли с помощью дефибриллятора, однако в комментарии NEWS.ru музыкант опроверг эти слухи. По его словам, госпитализация понадобилась из-за приступа аритмии. Сейчас он находится дома.