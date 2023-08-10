Академик РАН рассказал, способна ли Россия отправить человека на Луну Академик РАН Каторгин: РФ может доставить космонавтов на Луну на тяжелой ракете

Фото: Роскосмос

Вопрос доставки российских космонавтов на Луну будет снят, если Россия построит тяжелую или сверхтяжелую ракету, заявил NEWS.ru академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. Производством компонентов для такой техники занимается НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко, добавил он.

У нас есть возможность создать тяжелую и сверхтяжелую ракеты. Для этого у нас есть разнокалиберные двигатели, то есть разной тяги. На этих двигателях можно построить достаточно быстро и успешно тяжелую или сверхтяжелую ракету. И тогда вопрос доставки космонавтов на Луну будет снят, — объяснил Каторгин.

Один из таких двигателей в своем время закупали США, добавил он. Страна осуществила с ними более 120 успешных запусков.

Мы можем сделать быстро и лучше всех тяжелую ракету, по крайне мере для полета на Луну. Пора начинать, — заключил инженер.

Ранее Каторгин заявил, что реализация лунной программы принесет пользу российской промышленности. По его словам, на спутнике есть гелий-3, который задействуется в осуществлении термоядерных реакций. Кроме того, с Луны легче изучать происходящие в космосе явления, и России необходимо начать ее освоение как можно быстрее.