В РАН раскрыли пользу лунной программы для российской космонавтики Академик РАН Каторгин: на Луне есть полезный для термоядерных реакций гелий-3

Фото: «Роскосмос»

Осуществление лунной программы может быть полезно для российской промышленности, заявил NEWS.ru академик РАН, конструктор ракетных двигателей, в том числе РД-180 Борис Каторгин. По его словам, на Луне есть гелий-3, который помогает в осуществлении термоядерных реакций.

Однозначно Луна нам нужна и с научной точки зрения, а уж какая там польза для промышленности — трудно представить. Говорят, есть гелий-3, полезный для термоядерных реакций, — сказал Каторгин.

Кроме того, академик отметил, что с лунной поверхности легче изучать происходящие в космосе явления, чем с Земли. Он добавил, что России обязательно следует отправлять аппараты на Луну, так как там активно проводят исследования американцы и китайцы.

Ранее стало известно, что на 11 августа с космодрома Восточный запланирован запуск ракеты «Союз-2.1б», которая выведет на орбиту автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Аппарат ориентировочно достигнет естественного спутника Земли 21 августа и, как ожидается, будет заниматься там изучением территории вокруг его южного полюса.

До этого глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов сообщил, что жители поселка Шахтинск будут эвакуированы из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б», которая доставит в космос станцию «Луна-25».