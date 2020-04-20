Академик призвал срочно научить врачей отличать коронавирус от аллергии

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Руководитель НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России с Владимиром Путиным. Он заявил, что врачей следует срочно научить отличать коронавирус от аллергии.

По его словам, в первой половине мая будет много пациентов с сезонной аллергией, передаёт «Интерфакс».

Допустим, в Москве порядка 20–30% населения — это люди, которые страдают аллергией. А симптомы те же самые, [что и у COVID-19], — подчеркнул он.

Важно, чтобы медики не пошли по пути лечения коронавируса у пациентов с аллергией, добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.