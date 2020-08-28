Академик опроверг слухи о тяжёлых побочных эффектах вакцины от COVID-19

Глава центра Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса, академик Александр Гинбург прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у принимавший участие в её испытаниях добровольцев было выявлено около полутора сотен побочных эффектов.
В результате испытаний этого препарата никаких тяжёлых побочных эффектов ни разу зарегистрировано не было, — цитирует учёного Life.
Академик пояснил, что единственными побочными эффектами от препарата могут быть головная боль в течение суток и повышение температуры до 38 градусов. Однако это свойственно любой вакцине, которая присутствует в календаре прививок. Справиться с недомоганием поможет таблетка парацатемола.
Гинцбург добавил, что сам прошёл вакцинацию и у него никаких побочных эффектов не было.
Ранее NEWS.ru писал, что согласно результатам опроса «Левада-Центра», более половины россиян (54%) не хотят прививаться отечественной вакциной от COVID-19. Согласны на прививку 38% респондентов. С недоверием и сомнением к препарату относятся 40% опрошенных.