Академик опроверг слухи о тяжёлых побочных эффектах вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/dfe7f378-e941-11ea-8b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Глава центра Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса, академик Александр Гинбург прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у принимавший участие в её испытаниях добровольцев было выявлено около полутора сотен побочных эффектов.

В результате испытаний этого препарата никаких тяжёлых побочных эффектов ни разу зарегистрировано не было, — цитирует учёного Life.

Академик пояснил, что единственными побочными эффектами от препарата могут быть головная боль в течение суток и повышение температуры до 38 градусов. Однако это свойственно любой вакцине, которая присутствует в календаре прививок. Справиться с недомоганием поможет таблетка парацатемола.

Гинцбург добавил, что сам прошёл вакцинацию и у него никаких побочных эффектов не было.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно результатам опроса «Левада-Центра», более половины россиян (54%) не хотят прививаться отечественной вакциной от COVID-19. Согласны на прививку 38% респондентов. С недоверием и сомнением к препарату относятся 40% опрошенных.