Агроном рассказала, что нужно посадить в огороде в конце апреля Агроном Ганичкина: в конце апреля уже можно сажать морковь, петрушку и сельдерей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночные температуры в Московской области достигли плюсовых значений, и дачники могут приступать к посадке первых культур, рассказала NEWS.ru агроном Октябрина Ганичкина. Так, с 25 апреля по первую декаду мая нужно готовить грядки под посевы, перекапывать их и добавлять в небольшом количестве органические и минеральные удобрения, В открытом грунте можно посеять более холодостойкие культуры, среди которых морковь, петрушка и черешковый сельдерей.

Обязательно [стоит посеять] два-три сорта редиса. Редис можно поселить как в теплице, так и в открытом грунте. Конечно, [стоит посадить и] зонтичный укроп, который потом можно добавить в малосольные огурцы для яркости вкуса, — посоветовала Ганичкина.

Агроном добавила, что в первой декаде мая можно посадить раннюю капусту, которая созреет в конце июня — начале июля.

Так и хочется сказать: работы до фига, столько работы у дачников. Еще нужно сеять огурцы для открытого грунта, можно уже посадить в теплице рассаду и семена тыквы и кабачков, — отметила Ганичкина.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что лучшими удобрениями для земли на дачном участке являются органические. Он добавил, что они должны содержать шесть основных элементов, необходимых растениям: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и калий.