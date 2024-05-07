Агроном рассказал, как спасти огород от заморозков Агроном Воробьев посоветовал обильно поливать огород перед заморозками

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Пленочные укрытия и вода помогут растениям пережить заморозки, рассказал NEWS.ru агроном Михаил Воробьев. Он посоветовал перед грядущими заморозками обильно полить огород, поскольку вода имеет большую теплоемкость. Как отметил Воробьев, сейчас земля прогрета до 10–15 градусов, и если тепло будет уходить в воздух, оно может согреть растение.

Для сохранения тепла существуют пленочные укрытия или из нетканого материала. Если растения высажены в теплицу, то над ними надо сделать еще один маленький парничок. Садоводы используют для этого любые подручные материалы: одеяла, покрывала, занавески, любую ткань, — сказал Воробьев.

Воробьев отметил, что для защиты растений от заморозков в теплице можно поставить бочку с горящими углями, используя все правила противопожарной безопасности, поставив на кирпичи или железо. Температура в парнике поднимается на несколько градусов и растения без проблем могут пережить заморозки. Кроме того, дымовые кучи или дымовые шашки защищают цветки плодовых деревьев и кустарников от низких температур, добавил Воробьев.

Ранее агроном Петр Синьковский рассказал, что окучивать картофель в первый раз нужно через три недели после посадки. Специалист уточнил, что многое зависит от сорта: в некоторых случаях всходы должны достигнуть 6–8 см, а в некоторых — вырасти до 10–15 см.