«Аэрофлот» возобновит полеты в один туристический город Азии «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хошимин с 31 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчик «Аэрофлот» начнет совершать регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам) с 31 января 2024 года, указано на сайте компании. В сообщении уточняется, что полеты будут осуществляться дважды в неделю.

Аэрофлот с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам). Полеты будут выполняться два раза в неделю. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Продажа билетов открыта, — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что Хошимин является важным туристическим центром Вьетнама. Также из города можно добраться до пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок. «Аэрофлот» напомнил, что во Вьетнаме сезон с декабря по апрель наиболее оптимальный для туристов: в этот период минимальные осадки и умеренная жара.

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