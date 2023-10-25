«Аэрофлот» ответил комику Соболеву после скандала с его ребенком и женой В «Аэрофлоте» сожалеют о причиненных семье комика Соболева неудобствах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба «Аэрофлота» в комментарии NEWS.ru заявила, что перевозчик детально разобрал ситуацию с семьей комика Ильи Соболева, и отметила, что компания сожалеет о причиненных неудобствах. По информации представителя «Аэрофлота», чета Соболевых приобрела билеты экономкласса по маршруту Москва — Мальдивы, заказав услугу детской люльки.

Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причиненных неудобствах. По имеющейся информации, семья приобрела билеты класса «эконом» по маршруту Москва — Мальдивы. В составе семьи был младенец, для которого заказана услуга предоставления детской люльки, — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Представители перевозчика напомнили, что согласно Федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне.

В соответствии с данными системы бронирования ребенок был прикреплен к отцу. Во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до «бизнес». Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери, — добавили в «Аэрофлоте».

В компании подытожили: сотрудники «Аэрофлота» в вежливой форме общались с пассажирами, объясняя им правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание и тактичное отношение к себе.

Ранее Соболев назвал «Аэрофлот» компанией беспринципных непрофессионалов. Он также пообещал высмеивать авиаперевозчика в своих будущих юмористических видео. По его словам, «Аэрофлот» отнимает детей у матерей, занимается распадом семей и издевается над младенцами.