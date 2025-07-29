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29 июля 2025 в 13:29

«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Москвы и обратно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля сняла с расписания 53 рейса из Москвы и в столицу, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. На вылет отменили 22 самолета.

Согласно информации воздушной гавани, 31 прибытие в столицу оказалось аннулированным. Список затронутых рейсов также включает перелеты, которые осуществляет дочерняя авиакомпания «Россия».

При этом в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что полеты осуществляются согласно установленному графику. В компании отметили, что на текущий день они планируют выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию, что составляет 216 парных рейсов из 233.

Представители перевозчика пояснили, что до 10:00 по московскому времени действительно наблюдались точечные отмены отдельных рейсов. Однако затем полетная программа стабилизировалась.

Ранее в понедельник, 28 июля, «Аэрофлот» отменил 42 рейса, следующих в обе стороны. Причина заключалась в нарушении работы информационных систем перевозчика.

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