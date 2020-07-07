«Аэрофлот» объяснил, почему не взял животных на борт рейса из Шанхая

https://static.news.ru/photo/d14fd5ea-c05d-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» не стал принимать несколько десятков животных на вывозной рейс из Шанхая в Москву, поскольку увидел в такой массовой перевозке признаки контрабанды. Об этом заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса. Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды. Помимо этого, она не могла быть осуществлена в силу технических причин, — заявил Дёмин журналистам.

Он напомнил что на рейс зарегистрировались 39 пассажиров. Они принесли клетки, в которых находилось 71 животное. По словам представителя «Аэрофлота», загрузка такого количества питомцев противоречит принятым нормам и привела бы к их гибели. В Boeing 777 допускается перевозка восьми клеток с животными в багажном отсеке и около 12 в салоне самолёта. Дёмин напомнил, что нельзя перевозить близко к друг другу кошек и собак. Представитель «Аэрофлота» подчеркнул, что всего было принято шесть переносок на верхнюю палубу и ещё восемь клеток в грузовой отсек.

Он напомнил, что авиаперевозчики во всём мире требуют предварительного уведомления о перевозке животных, бронирования, а затем подтверждения такой перевозки. По его словам, когда пассажиры получили уведомления о невозможности перевозки питомцев, они оставили клетки в зоне регистрации, после чего направились на посадку.

Ни один пассажир рейса не отказался от перелёта. Клетки в течение короткого времени были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями, — подчеркнул представитель ««Аэрофлота»», сообщает ТАСС.

Дёмин подчеркнул, что не знает истинных организаторов перевозки. Он напомнил, что блогер Елизавета Иванова за несколько дней до рейса обращалась к пассажирам с просьбой принять животных для перевозки в Москву с условием оплаты транспортных и других расходов.

NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы направят запрос в «Аэрофлот» в связи с тем, что на вывозной рейс авиакомпании отказались взять домашних животных.