Адвокаты: в колониях Саратовской области проводятся «рейды устрашения»

В Саратовской области сотрудники ФСИН проводят «рейды устрашения» по местным колониям накануне ожидающейся московской проверки. Об этом NEWS.ru сообщили сразу два местных адвоката. Исправительные учреждения региона приобрели печальную всероссийскую известность после того, как правозащитники опубликовали видео оттуда, на котором пытают заключённых, по фактам издевательств были возбуждены уголовные дела. Во ФСИН признали подлинность видео, заменили местного руководителя и начали служебную проверку. Однако, по информации источников NEWS.ru, сейчас в колониях проводят постоянные обыски, а на заключённых давят, чтобы они не рассказывали проверяющим об условиях содержания.

Игорь Чижов/ТАСС

После того как правозащитным проектом Gulagu.net были обнародованы видео с систематическими пытками и издевательствами над заключёнными, во ФСИН Саратовской области сменился начальник. Вместо Алексея Федотова пришёл Антон Ефаркин. Адвокаты рассказали NEWS.ru, что на осуждённых теперь стали оказывать давление с целью не дать им рассказать что-то вызывающее интерес у проверяющих. В частности, под запретом тема пыток в ОТБ-1 — в больнице, которую сами заключённые прозвали «Кровавый синт» из-за царившей там жестокости. Так, по словам адвоката Азы Алиевой, один из её подопечных Суханов А. В. из ФКУ ИК-13 на прошлой неделе пожаловался на действия сотрудников исправительного учреждения.

На осуждённых оказывается давление в плане того, чтобы они никому не рассказали о том, что происходит и ранее происходило в учреждении. Также под запретом тема пыток ОТБ-1. В последнее время более тщательно проводят мероприятия по осмотру камер и самих осуждённых, — рассказала Алиева.

Также, по словам адвоката, жалобы пишут многие заключённые, но за стены исправительного учреждения они не выходят. При этом зекам не дают исходящих номеров жалоб.

Другой местный адвокат Снежана Мунтян сообщила, что уже несколько осуждённых в разных колониях, в частности в ИК-2, ИК-10 и ИК-13, рассказывали ей о похожих ситуациях. При этом, по её словам, колонии посещает сам новый глава саратовского УФСИН.

Новый и. о. Ефаркин ездит по колониям и, как говорят осуждённые, «кошмарит» их. Постоянно проводятся безосновательные обыски, осуществляются провокации, в том числе с участием ОМОН, — рассказала адвокат.

Мунтян добавила, что некоторых осуждённых доводят «до исступления», после чего, когда у них возникает ответная агрессия, включается видеорегистратор, который фиксирует «плохое поведение».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат предположила, что подобные действия — инициатива Антона Ефаркина, который таким образом готовится к скорым проверкам. С 10 ноября по 3 декабря исправительные учреждения области проверят люди из ФСИН. А с 1 по 7 декабря в колонии с проверкой приедут представители Совета по правам человека при президенте России. С таким мнением согласна и адвокат Алиева, которая считает, что в регион «для локализации конфликта специально прислали именно такого человека, как Ефаркин, у которого есть заслуги в этом направлении перед ФСИН».

Один из членов СПЧ Ева Меркачева заявила NEWS.ru, что до них не доходила информация о давлении, которое стали оказывать на осуждённых с приходом Ефаркина.

Адвокаты должны обратиться к нам и передать информацию, чтобы мы могли уже конкретно с ней разбираться оперативно. Ведь мы там окажемся ещё только через месяц, — сказала Меркачева.

NEWS.ru обратился в УФСИН по Саратовской области за комментарием в связи с заявлениями адвокатов осуждённых.