Адвокаты двух фигурантов дела Серебренникова обжаловали приговор

https://static.news.ru/photo/ac4c3342-bf8b-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

В Мещанский суд Москвы поступили жалобы от адвокатов осуждённых по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского и Юрия Итина. Ранее экс-директора «Седьмой студии» Итина приговорили к трём годам условного заключения и штрафу в 200 тыс. рублей, а продюсера Малобродского — к двум годам условно и к штрафу в 300 тыс. рублей.

В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу «Седьмой студии» от осуждённого Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осуждённого Юрия Итина, — сообщили ТАСС в суде.

Адвокат осуждённой Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова сообщила, что пока не подавала жалобу и не может точно сказать, подаст ли её, при том, что срок её подачи истекает 6 июля. У защитника Серебренникова Дмитрия Харитонова комментарий получить не удалось.

Как писал NEWS.ru, художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссёр Кирилл Серебренников, которого осудили на три года условно, рассказал, что был готов к любому исходу дела о хищениях. Он отметил, что не согласен с тем, что говорилось о нём в зале суда, и выразил надежду, что однажды его оправдают по этому делу. Пока же, с сожалением добавил Серебренников, он не может выехать из России, поскольку прежде надо выплатить крупный долг Министерству культуры. Таких денег у него нет, уточнил режиссёр.

Согласно решению Мещанского суда Москвы Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.