Адвокаты Добровинский и Пашаев прокомментировали дисциплинарные дела

https://static.news.ru/photo/efb05576-c2b2-11ea-bb06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Федеральная палата адвокатов (ФПА) привлекла к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. Юристы не смогли объяснить, почему ведомство решило их наказать.

Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский заявил, что еще не видел постановления о деле. При этом он назвал решение ФПА «очень серьёзным вопросом».

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пока не ознакомился с дисциплинарным делом. Он пока не готов комментировать эту ситуацию, сообщает РБК.

Ранее представители ФПА заявили, что адвокаты используют дело Ефремова для самопиара, участвуя в различных телепрограммах и эфирах радиостанций, а также разглашают адвокатскую тайну, которая несовместима с существом их профессии. Отмечается, что защитники должны в любых публичных высказываниях «проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность», а также избегать правового нигилизма, агрессии, розни и нетерпимости.

Вечером 8 июня актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что показала экспертиза, выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee, где протаранил автомобиль Lada курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, по делу о сбыте наркотиков он проходит свидетелем.

Актёра защищает Эльман Пашаев, который три раза лишался статуса адвоката. Мужчина пояснил, что это произошло «из-за оппонентов». Пашаев подчеркнул, что занимается юридической практикой более 20 лет.

Как писал NEWS.ru, подруга Ефремова предположила, что его дочери Вере придётся начать работать, поскольку в семье актёра ещё двое несовершеннолетних.