Адвокат сообщил о гибели мобилизованного IT-сотрудника банка в зоне СВО Адвокат сообщил о гибели мобилизованного IT-сотрудника Райффайзенбанка в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Адвокат Константин Ерохин сообщил в своем Telegram-канале о гибели мобилизованного IT-специалиста Райффайзенбанка в зоне СВО на Украине. По его сведениям, мужчина погиб 13 октября под минометным обстрелом. Минобороны данную информацию не подтверждало.

Ерохин сообщил, что по месту работы IT-специалисту полагалась отсрочка: адвокат подал жалобы и запросы в военные инстанции, но списки из ЦБ на отсрочку, поданные в Генштаб 28 сентября, по его словам, до сих пор не дошли до военкомата.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», который ссылается на слова сестры IT-специалиста, его пригласили в военкомат для «уточнения документов» еще 18 сентября, за три дня до начала мобилизации. В сообщении канала сказано, что в военкомате работнику банка вручили повестку на учебные сборы на 22 сентября, а на следующий день забрали военный билет и мобилизовали.

Ранее на странице газеты «Вперед» во «ВКонтакте» появилось сообщение о гибели в зоне специальной военной операции мобилизованного из Бурятии. В сообщении издания отмечалось, что 24-летний россиянин получил повестку в военкомат и был призван водителем мотострелковой бригады в рамках частичной мобилизации 22 сентября, а 4 октября погиб в зоне СВО. Информацию РБК подтвердили в администрации села Илька, уроженцем которого он был. В Минобороны сообщение не подтверждали.