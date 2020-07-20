Адвокат Сафронова опроверг упоминание CBAP в деле экс-журналиста

https://static.news.ru/photo/d043dcc8-c9ae-11ea-b8d4-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/АГН «Москва»

Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова прокомментировал информацию о связи преследования его подзащитного и знакомства мужчины с сотрудником Центра анализа и профилактики безопасности (CBAP). По его словам, эта организация не упоминается в материалах дела.

Сведений о ней нет в тех документах, которые предоставили защите для ознакомления, рассказал он журналистам ТАСС.

В тех материалах, которые представили на ознакомление стороне защиты, данная организация не упоминается, — сказал юрист.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Сам житель европейской страны заявил, что не сотрудничал со спецслужбами, но подтвердил знакомство с российским экс-журналистом.

PR-менеджер центра Игорь Суворов позднее отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.