Адвокат рассказала, в каких случаях алименты заставят платить женщину Адвокат Данильченко: если дети живут с отцом, то алименты заставят платить мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец вправе обратиться в суд с требованием взыскать алименты на детей с их матери, если они живут с ним, находясь на иждивении, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Собеседница отметила, что соответствующее решение суда подлежит немедленному исполнению.

Если родитель не участвует в содержании своих несовершеннолетних детей, средства на их содержание (алименты) с него можно взыскать через суд в порядке приказного либо искового производства. Это касается в равной степени и матери ребенка, и отца ребенка, — добавила Данильченко.

По ее словам, дети чаще проживают с матерью, а алименты, соответственно, взыскивают с отца, но есть и обратные ситуации, когда ребенок постоянно живет с отцом. В этом случае мужчина вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов в порядке приказного или искового производства. Данильченко подчеркнула, что в данном случае не имеет значения, состоял ли отец с матерью детей в зарегистрированном браке или нет.

Если отец заявляет только требование алиментов в долевом отношении к заработку и его требование не связано с установлением материнства, лишением или ограничением родительских прав, а мать-должник не выплачивает алименты на другое лицо, то отец обращается к мировому судье по месту жительства должника или по своему месту жительства с заявлением о вынесении судебного приказа, — рассказала Данильченко.

Собеседница добавила, что, если от матери поступят возражения относительно исполнения судебного приказа или если есть иные обстоятельства, препятствующие обращению в порядке приказного производства, отцу следует обратиться в суд в порядке искового производства. Адвокат подчеркнула, что после подачи иска отец принимает участие в судебном разбирательстве и получает решение суда.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил открывать детские сады при вузах. По его словам, туда могли бы отдавать своих детей молодые семьи. Депутат отметил, что при повышении рождаемости необходимо учитывать жизненные обстоятельства.