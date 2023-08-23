Адвокат рассказала, может ли одинокая женщина усыновить ребенка Адвокат Данильченко: одинокая женщина имеет право стать приемной матерью

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Согласно семейному законодательству РФ одинокая женщина имеет право усыновить или удочерить ребенка, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она объяснила, что подобного понятия официальные документы не содержат.

Закон такого понятия, как «одинокая женщина» не содержит. Одинокой можно считать ту женщину, которая не состоит в браке и проживает одна, либо она состоит в зарегистрированном браке, но супруг не может быть усыновителем, например, по состоянию здоровья. Иными словами, это та женщина, которая будет является единственным лицом, осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию ребенка, — отметила Данильченко.

По ее словам, условия усыновления ребенка одинокой женщиной практически не отличаются от подобной процедуры для супружеской парой. Юрист добавила, что будущая приемная мать не должна быть признана судом недееспособной или ограниченно дееспособной, лишена или ограничена судом в родительских правах, отстранена от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей.

Одинокая женщина также не сможет стать усыновителем, например, если ей проведена операция по смене пола. Не получится стать усыновителем, если ранее женщина уже была усыновителем и усыновление отменено судом по ее вине, либо, если имеет или имела судимость, подвергалась уголовному преследованию, — подчеркнула Данильченко.

Адвокат рассказала, что женщине, чтобы стать усыновителем, необходимо пройти подготовку в качестве лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и получить соответствующее свидетельство.

После того, как пакет документов, предусмотренных ст. 127 СК РФ, собран, нужно обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства по своему месту жительства. После получения положительного ответа о возможности быть усыновителем, орган опеки и попечительства выдаст направление для знакомства/посещения, выбранного женщиной ребенка. Затем заключительный этап, это обращение с заявлением в суд об усыновлении, — подытожила Данильченко.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что у трансперсон, сменивших пол до вступления в силу закона о запрете медицинских вмешательств по смене пола, останутся права на усыновленных детей, включая опекунство над ними. По его словам, принятый закон не имеет обратной силы.