Адвокат рассказала, могут ли сожители поделить совместно купленную квартиру Адвокат Шакина: сожители не имеют права делить даже совместно купленную квартиру

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Раздел квартиры возможен только между партнерами, состоящими в зарегистрированном браке, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. Юрист отметила, что сожители не имеют права на долю совместно нажитого имущества. Она добавила, что обратное утверждение является мифом.

Раздел квартиры возможен только в том случае, если она приобретена супругами в зарегистрированном браке. Сожители не могут поделить совместно нажитое имущество — обратное утверждение является мифом. Правила, установленные СК РФ, на них не распространяются. Судебная практика однозначна: приобретенная в период сожительства квартира останется в собственности того сожителя, на имя которого она приобретена и зарегистрирована, а ипотечный долг останется его личным обязательством, — подчеркнула Шакина.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что специалисты регулятора прогнозируют скорое торможение роста цен на недвижимость в России. При этом она подчеркнула, что цены на жилье будут отличаться в зависимости от региона. Это обусловлено тем, что темпы роста цен в разных частях страны отличались.

Она отметила, что программы льготной ипотеки не сделали жилье доступным и лишь привели к росту цен на недвижимость в России. По ее мнению, льготная ипотека должна стать адресной. Программу семейной, сельской и дальневосточной ипотеки следует оставить, а остальные — свернуть, подытожила она.