Адвокат рассказал, когда может произойти обмен шпиона Уилана

https://static.news.ru/photo/39a037e2-ca82-11ea-911b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обмен осуждённого в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на задержанных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута может состояться в сентябре 2020 года. Об этом в разговоре с журналистами сообщил адвокат находящегося в СИЗО «Лефортово» иностранца Владимир Жеребенков.

По словам юриста, до этого времени его подзащитный будет оставаться под стражей.

Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остаётся в СИЗО, — цитирует Жеребенкова ТАСС.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Вердикт вступил в силу 26 июня. Обжаловать его Уилан отказался.

Адвокат американца Владимир Жеребенков сразу после вынесения приговора заявил, что вопрос обмена Уилана «обсуждается в коридорах». По его словам, американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Первый был осуждён в США в 2012 году на 25 лет по обвинению в намерении продать оружие колумбийской группировке. Второй был приговорён к 20 годам тюрьмы в 2011 году по обвинению в преступных намерениях по транспортировке в США крупной партии кокаина.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия и США не ведут закрытых переговоров по вопросу обмена осуждённого за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.