Адвокат рассказал, какое наказание грозит укравшему миллионы ректору БФУ Адвокат Багатурия: ректору БФУ Федорову грозит до 15 лет тюрьмы за взятки

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Александр Федоров

Подозреваемым в присвоении и растрате денег ректору Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной может грозить заключение под стражу на срок до 15 лет, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Кроме того, по словам юриста, суд может обязать их выплатить кратный сумме взятки штраф.

Это взятка в особо крупном размере, так как сумма превышает 1 млн рублей. Соответственно, наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, в данном случае — это заключение под стражу на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, им грозит кратный сумме взятки штраф, — высказался Багатурия.

Как отметил адвокат, учитывая размер взятки в 18 млн рублей, не исключено, что прокуратура потребует 20- или 30-кратного штрафа, то есть от 160 до 500 млн рублей. По его словам, это является максимальным размером взыскания в случае подобных преступлений.

О задержании Федорова и его заместителя ранее сообщил Следственный комитет России. Согласно версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024 года подозреваемые присвоили свыше 18 млн рублей благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных сотрудников. Возбуждено уголовное дело.