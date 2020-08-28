Адвокат попросил отправить Ефремова на лечение

https://static.news.ru/photo/5913744a-eb6b-11ea-9e89-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил суд отправить своего подзащитного, обвиняемого в смертельном ДТП, на лечение «для восстановления памяти», передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Ефремов не может выразить своё отношение к предъявленному обвинению, он неоднократно говорил, что ничего не помнит, — заявил Пашаев.

Сегодня заседание продолжилось после недельного перерыва, который был дан Ефремову на поиск новых защитников. 21 августа артист на суде отказался от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, однако позже снова заключил с ними соглашение.

Как писал NEWS.ru, ранее Пашаев рассказал о сломленном духе Ефремова, который хочет лишь того, чтобы вся эта история как можно быстрее закончилась. По словам адвоката, артист согласен даже на тюремный срок, лишь бы побыстрее перевернуть эту страницу своей жизни. Но сам защитник сдаваться не намерен.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре столицы. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.