Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался признавать вину в ДТП

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, не признал свою вину по совету своего адвоката Эльмана Пашаева.
По словам юриста, за прошедшие 20 дней со дня аварии сторона защита успела собрать большое количество доказательств невиновности Ефремова.
Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения, — заявил адвокат в ходе стрима на RT.
ДТП с Ефремовым произошло в центре столицы на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм. В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста отправили под домашний арест.
Ранее сообщалось о том, что юристы актёра Михаила Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым страдает артист.
Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».
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