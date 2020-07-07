Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался признавать вину в ДТП

https://static.news.ru/photo/106fb70c-c150-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, не признал свою вину по совету своего адвоката Эльмана Пашаева.

По словам юриста, за прошедшие 20 дней со дня аварии сторона защита успела собрать большое количество доказательств невиновности Ефремова.

Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения, — заявил адвокат в ходе стрима на RT.

ДТП с Ефремовым произошло в центре столицы на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм. В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось о том, что юристы актёра Михаила Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым страдает артист.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».