Адвокат объяснил, как отличить квартиру от апартаментов

Важным отличием апартаментов от квартиры является то, что в первом случае недвижимость признаётся нежилой, поэтому является непригодной для удовлетворения бытовых и иных нужд граждан, связанных с их проживанием в таком помещении, рассказал NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Эксперт добавил, что «на практике апартаменты приравниваются к коммерческой недвижимости, следовательно обслуживание обходится гораздо дороже. Это связанно с повышенными коммунальными тарифами и налоговыми ставками».

Также покупатели апартаментов не защищены нормами ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости <...>», и в случае банкротства застройщика собственникам апартаментов не будет выплачена денежная компенсация. Кроме того, на апартаменты не распространяются санитарно-эпидемиологические стандарты, которые разработаны для жилых помещений. К примеру, стандарт уровня шума, стандарт плотности городской застройки, — подчеркнул Тропин.

Собеседник отметил, что «застройщик не обязан обеспечивать жителей апарт-комплекса детскими садами, школами, магазинами и другими объектами социальной инфраструктуры».

В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что может повлечь за собой для собственника такого жилья существенные трудности, связанные, например, с устройством детей в школу, детский сад, лишение социальных льгот, которые доступны только лицам имеющим регистрацию в Москве, — добавил Тропин.

Адвокат также напомнил, что определить, является ли помещение квартирой или апартаментами, можно через выписку из ЕГРН, обратив внимание на пункт «Назначение». Если в данном пункте прописано «жилое помещение», значит, данное помещение является квартирой.

Ранее эксперт по недвижимости ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что россиянину необходимо зарабатывать минимум 200–250 тысяч рублей в месяц для покупки квартиры в ипотеку в Москве или Санкт-Петербурге при ставке в 17–20% годовых и при стоимости жилплощади в обоих городах в 10–15 млн рублей.