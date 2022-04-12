Брокер назвал минимальный доход для оплаты ипотеки в России

Россиянину необходимо зарабатывать минимум 200–250 тысяч рублей в месяц для покупки квартиры в ипотеку в Москве или Санкт-Петербурге при ставке в 17–20% годовых и при стоимости жилплощади в обоих городах в 10–15 млн рублей, заявил NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Если стоимость объекта до 15 млн, а сумма кредита около 10 млн, то даже с нынешней ставкой до 17% необходим доход минимум в 200–250 тысяч рублей в месяц, учитывая дополнительную нагрузку на заёмщика: кредитные карты, авто- и потребительские кредиты, иждивенцы. Если мы берём стоимость чуть ниже — до 8 млн, а сумму кредита в 5–6 млн рублей, учитывая первый взнос, то минимальный доход — 120 тысяч, — заявил Ракута.

По словам эксперта, в регионах ситуация обстоит легче в плане суммы кредита.

Если квартира стоит 4 млн и первоначальный взнос 20%, то доход должен быть около 70 тысяч при сумме кредита 3 млн без дополнительных нагрузок на заёмщика, — заключил Ракута.

Банк ВТБ с 12 апреля снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь минимальная ставка составляет 15,9%. Это решение было принято в ВТБ после того, как Центробанк РФ снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17% годовых.

Ранее эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили о снижении потребительского кредитования за первые две недели марта почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в феврале. По мнению специалистов, это связано с резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке.

11 апреля Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё на 2,1%, после чего минимальная ставка стала составлять 16,9% годовых.