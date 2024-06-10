Адвокат объяснил, чем так важно завершение расследования убийства Талькова Адвокат Ольшанский: смысл завершения дела Талькова в правосудии

Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Игорь Тальков

Завершение расследования убийства певца Игоря Талькова спустя 33 года важно тем, что была поставлена точка в загадочном убийстве, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский. По его словам, пока в стране существует правосудие, должны быть установлены все факты как гражданских, так и уголовных дел, а также предъявлено обвинение.

Смысл ситуации, что в нашей стране существует правосудие, мы должны всегда установить все факты любого дела и по гражданскому, и уголовному делу, и предъявить обвинение. <...> Но самое главное, что поставлена точка в загадочном убийстве — это апофеоз следователей нашей страны, — заявил Ольшанский.

Адвокат также отметил, что важно вынести приговор. Однако то, как его исполнить, — это вопрос, заключил Ольшанский.

Ранее Следственный комитет объявил о завершении расследования убийства Игоря Талькова. Главным подозреваемым оказался его концертный директор Валерий Шляфман, убивший певца, когда стрелял в охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

При этом юрист Александр Хаминский выразил мнение, в деле об убийстве Талькова до сих пор больше вопросов, чем ответов. Он обратил внимание, что по-прежнему не найдено орудие убийства, а также не доказан умысел и мотивы.