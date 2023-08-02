Адвокат не согласилась с опровержением данных о новых платных медуслугах Адвокат Ирина Гриценко ответила на опровержение Минздравом ее заявления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко прокомментировала NEWS.ru опровержение Минздравом ее заявления о переходе ряда медицинских услуг на платную основу с 1 сентября. Она предложила ведомству писать документы более понятным языком, поскольку не понимает, что чиновники опровергли.

Понятия не имею, что они там опровергли. Надо писать документы более однозначно, чтобы у юристов не было возможности их трактовать, — сказала Ирина Гриценко.

Она добавила, что дело юристов — читать документы и делать на их основе выводы. Адвокат ссылалась на постановление правительства, которое должно вступить в силу 1 сентября (есть в распоряжении NEWS.ru).

Соответственно, мы просто читаем закон и смотрим, что из него следует, — сообщила она.

Речь идет о постановлении правительства от 11 мая 2023 года, касающемся порядка предоставления платных услуг медицинскими организациями. Как убедился NEWS.ru, в его заключительной главе, в которой изложены изменения действующих положений, не упоминаются новые платные услуги.

Ранее Ирина Гриценко заявила агентству «Прайм», что с 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными. Это касается ряда видов неотложной помощи, госпитализации, обследований у узких специалистов и других. Позже помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов опроверг эту информацию. Он заявил, что сообщения о переводе части услуг медпомощи на платную основу не соответствуют действительности. По его словам, в России все виды медпомощи будут, как и ранее, оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.