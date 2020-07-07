Адвокат не исключил допрос Рогозина по делу Сафронова

https://static.news.ru/photo/11a7209c-c0ec-11ea-98e1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова не исключил, что следствие может допросить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, советником которого его подзащитный работал последнее время.

Могут допрашивать Рогозина, но не обязательно. Дело всё-таки касается не деятельности Ивана в рамках Роскосмоса, а той деятельности, когда он работал журналистом, — сообщил в эфире «Эха Москвы» адвокат Иван Павлов.

Также защитник выразил уверенность, что следствие проведёт обыски у всего окружения Сафронова, в том числе и на его рабочем месте в Роскосмосе.

В деле Ивана нет ничего кроме постановления о возбуждении уголовного дела, его протокола задержаниях и протокола первоначального допроса. Следствие никак не обосновало свои подозрения, и это отличает это дело от других подобных дел, оно пустое, — заявил адвокат.

Павлов уточнил, что следствие полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017-ом передал её представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. По словам адвоката, следствие пока не представило никаких доказательств своих подозрений. Семь томов дела, которые лежали в суде на столе следователя, по мнению защитника, скорее всего содержат материалы оперативных действий.

Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Как писал NEWS.ru, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных Чехии. По версии следствия, Сафронов работал на чешские спецслужбы.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве уже заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова. Позже Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста. Адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин начали задерживать этих людей. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие.