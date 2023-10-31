Адвокат назвал способы засудить человека за словесные оскорбления Адвокат Кудряшов: засудить за оскорбления реально, если записать брань на видео

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Засудить гражданина за словесные оскорбления реально, если удалось зафиксировать брань на аудио- или видеоаппаратуру, а также использовать свидетельские показания, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Кудряшов. Он отметил, что очевидцы перепалки могут и не захотеть «тратить рабочий день на явку в суд».

Чтобы суд встал на вашу сторону — факт оскорбления нужно доказать, для этого пригодятся как свидетельские показания очевидцев, так и аудио/видеозаписи инцидента, в том числе и сделанные на собственный смартфон. Последнее, возможно, предпочтительнее, так как записи в целом более объективное доказательство, а свидетели могут не захотеть тратить рабочий день на явку в суд, — добавил Кудряшов.

Эксперт подчеркнул, что для составления иска необходимо знать ФИО и адрес обидчика, а для их установления необходимо сразу вызвать на место происшествия полицию — сотрудники возьмут со всех участников событий объяснения. Он объяснил, что так у потерпевшего появятся доказательства инцидента, данные оппонента и свидетелей.

Сумма взысканной по решению суда компенсации морального вреда за оскорбление может быть примерно равной себестоимости затраченных усилий. Чтобы добиться ощутимой для обидчика суммы компенсации, нужно постараться. Возможно, поэтому популярными ответными реакциями на оскорбление являются такие варианты поведения, как проглотить обиду, оскорбить в ответ либо отреагировать насилием, — отметил Кудряшов.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что россияне имеют право подать в суд на оскорбивших их в интернете юзеров и добиться компенсации морального вреда. По его словам, для этого необходимо делать скриншоты страниц с оскорбительными высказываниями в свой адрес и подавать жалобу в Роскомнадзор и полицию.