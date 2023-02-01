Адвокат назвал последствия защиты написанного нейросетью диплома Адвокат Багатурия: защита написанного нейросетью диплома может стать прецедентом

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Защита в Российском государственном гуманитарном университете диплома, написанного нейросетью, может стать прецедентом и поводом для серьезного разбирательства, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, студента можно привлечь к дисциплинарной ответственности за злоупотребление доверием, хотя формальных нарушений в его поступке нет.

Формально он ничего [плохого] не сделал, он не списал. С другой стороны, он и не сделал эту работу, это не его труд. Склоняюсь к тому, что в РГГУ соберут комиссию и она с вероятностью больше 50% проголосует либо за отчисление, либо за пересдачу. Нарушение действительно есть, — подчеркнул адвокат.

Адвокат уточнил, что результат защиты диплома можно аннулировать, если в тексте будет обнаружен высокий уровень плагиата: смысл диплома заключается в том, чтобы подтвердить квалификацию студента. В то же время он отметил, что если студент сможет подтвердить диплом собственными знаниями на защите, то нейросеть может рассматриваться как вспомогательный механизм для работы. По его словам, научному совету РГГУ следовало бы задать студенту вопросы по теоретической и практической части работы, выяснив степень его квалификации, в чем и заключается смысл подготовки диплома.

Если он это сделал, прекрасно владея предметом <...>, наверно, он защитил диплом. Вопрос дискуссионный, важнейшее значение для студентов, для наличия прецедента, — заключил Багатурия.

Ранее студент РГГУ заявил, что написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа, в университете организовали проверку инцидента. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно», чем остался вполне доволен.